بريطانيا ترحب بالاتفاق الأمريكي الروسي حول سوريا

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واشنطن وموسكو تتفقان على عرض بالقضاء على ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية تفاديا لأي إجراء عسكري أمريكي فوري محتمل ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد‭.‬