بريطانيا ترحب بالاتفاق الأمريكي الروسي حول سوريا

لندن ـ رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج السبت باتفاق توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة لتدمير الأسلحة الكيماوية السورية، وقال إن اجراءات عاجلة ستنفذ الآن لتنفيد الاتفاق.
وقال على حسابه على تويتر "تحدثت مع وزير الخارجية جون كيري... المملكة المتحدة ترحب بالاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الأسلحة الكيماوية السورية.. اجراءات عاجلة ستدخل حيز التنفيذ الآن".
وكانت الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا في وقت سابق السبت على عرض بالقضاء على ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية تفاديا لأي اجراء عسكري أمريكي فوري محتمل ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.