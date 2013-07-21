طبق اليوم : مكرونة بالبشاميل واللحم

طبق اليوم : مكرونة بالبشاميل واللحم

طبق اليوم : مكرونة بالبشاميل واللحم

مطبخ إرم يقدم لكم يومياً طيلة أيام الشهر المبارك وصفات طعام لأشهر "الشيفات" في الوطن العربي بطريقة سهلة ومميزة.

إرم - (خاص) من هيا كنعان 

 

 اخترنا لكم في اليوم الثاني عشر من الشهر الكريم طبق المكرونة بالبشاميل واللحم، نتمنى أن ينال اعجابكم، صوماً مقبولاً وافطارا شهياً.

 

مدة التحضير : 40 دقيقة 

 

المقادير:

 

طريقة النحضير :

   

 

 

 

 

 

 

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