طبق اليوم : مكرونة بالبشاميل واللحم

إرم - (خاص) من هيا كنعان

اخترنا لكم في اليوم الثاني عشر من الشهر الكريم طبق المكرونة بالبشاميل واللحم، نتمنى أن ينال اعجابكم، صوماً مقبولاً وافطارا شهياً.

مدة التحضير : 40 دقيقة

المقادير:

طريقة النحضير :