جورج وسوف يحقق الوحدة العربية في ألبومه

القاهرة – (خاص) من أحمد السماحي

بعد تحسن صحته، بدأ المطرب جورج وسوف يعاود نشاطه الفني بقوة، حيث انتهى من تسجيل ألبوم بعنوان "ذكريات" سلم الماستر الخاص به لشركة "روتانا" المنتجة للألبوم، ومن المقرر طرحه قريباً، كما بدأ تسجيل أغنيات أخرى سيضمها "ميني ألبوم" جديد .

الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي الذي قضى أسبوعين في بيروت، وعاد للقاهرة أكد لـ "إرم" أنّ صحة أبو وديع أصبحت جيدة، بفضل دعاء جمهوره وكل القريبين منه، خاصة أسرته الصغيرة، وقد فتحت شهيته للغناء ويريد تعويض جمهوره فترة غيابه، التي طالت رغماً عنه بسبب مرضه الذي استمر لشهور طويلة، لهذا يكثف هذه الأيام من نشاطه الفني.

وخلال الفترة الماضية انتهى من أداء ثلاث أغنيات، كلمات الشاعر السعودي تركي آل الشيخ، وتولى تلحينهما مع الملحن شاكر الموجي، حيث لحن الشرنوبي أغنيتين هما "فراق أحباب" توزيع وليد فايد، و"بندهلك" توزيع طارق مدكور، ولحن الموجي الأغنية الثالثة والتي تحمل إسم "شوق العمر".

وتابع صاحب "حرّمت أحبك": من المقرر طرح هذه الأغنيات الثلاثة في ميني ألبوم خاص بهم، سيقوم بإنتاجه "تركي آل الشيخ"، وحتى الآن لم يتحدد موعد نزوله للأسواق.

لكن اللافت في هذا العمل إنه يجمع عدة جنسيات عربية فالشاعر والمنتج سعودي، والملحن والموزعين مصريين، وهندسة الاستوديو قام بها مهندسين صوت من لبنان، والمطرب سوري.

وصرّح الشرنوبي أنه عرض عليه خلال الفترة الماضية وأثناء تواجده في لبنان ثلاث أوبريتات وطنية لمصر، لكنه لم يجد نفسه قادراً على تلحينها بسبب ضعف كلماتها، واستهلاك مفرداتها.

وأكد أنه ينتظر استقرار الأوضاع السياسية والأمنية واتضاح الرؤية خلال الفترة القادمة، ولو وجد وقتها العمل الوطني الذي يضيف لمشواره سيقدمه على الفور.