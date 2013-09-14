باسم سمرة: جائزة مهرجان "مالمو" مفاجأة لم أتوقعها

القاهرة ــ (خاص) من أحمد السماحي

بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل في مهرجان "مالمو" للأفلام العربية بالسويد عن دوره في فيلم "بعد الموقعة" للمخرج يسري نصرالله، يعيش الفنان باسم سمرة هذه الأيام حالة من السعادة البالغة.

وما يضاعف من سعادته النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "ذات" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشاركته البطولة نيللي كريم، واستقطب مشاهدة جماهيرية ضخمة، وكتابات نقدية مهمة.

باسم أكد لـ"إرم" إنه لم يتوقع حصوله على جائزة أفضل ممثل في مهرجان "مالمو"، ونظراً لارتباطه بعدة مشاريع فنية لم يذهب لحضور الفعاليات.

وانقطع عن العالم بسبب وجوده في المصيف مع أسرته، حتى فوجئ بالمخرج أمير رمسيس يتصل به ويهنئه ويحضر لمنزله ويسلمه الجائزة، لتكون المرّة الثانية التي يحصل فيها على جائزة عن نفس الدور.

وعن عدد الجوائز التيى حصل عليها منذ بداية مشواره حتى الآن قال: "حصلت حتى الآن على 16 جائزة دولية، وحوالي 20 جائزة محلية، وأجمل لحظة في حياة أي فنان هي عند مكافآته عن دور قدّمه، أو شخصية جسدها، فالجائزة تكون تعويضاً عن المجهود الصعب الذي قام به الفنان أثناء تجسيده للشخصية".

وكشف إنه تعاقد على بطولة فيلمين سيتم تصويرهما مطلع الشهر القادم، أولهما فيلم "أولاد رزق" تأليف صلاح الجاهيني، وإخراج وإنتاج طارق العريان.

وتدور أحداثه حول أربعة أشقاء يعملون كلصوص محترفين، وتقع جميع أحداث الفيلم خلال 8 ساعات فقط من خلال "الفلاش باك"، الذي يوضح العلاقة والصراع بين الأشقاء الأربعة، ويشاركه البطولة أمير كرارة، محمد عادل إمام، ورامز أمير.

والفيلم الثاني هو "حلاوة روح" إنتاج محمد السبكي وإخراج سامح عبدالعزيز، وتشاركه البطولة هيفاء وهبي للمرة الثانية بعد مسلسلهما "مولد وصاحبه غايب"، وتدور أحداثه في إحدى المناطق الشعبية وتجسد هيفاء دور بنت بلد شعبية تتمتع بالدلال وخفة الظل تدعى "روح" يتصارع حولها كل شباب المنطقة.