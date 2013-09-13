السعودية: الإفراج عن مهاجم الشاعرة جميلة الماجري

الرياض - (خاص)

ذكرت تقارير الخميس إن المحتسب الذي تهجم على الشاعرة التونسية أمام الجمهور في أمسية شعرية خلال مهرجان "سوق عكاظ" في السعودية مطالباً بنزولها عن المنصة، تم الإفراج عنه.

وكان الشيخ عبد الله العسيري قد تهجم، مساء الثلاثاء الماضي، على الشاعرة التونسية "جميلة الماجري" أثناء تقديمها مشاركة في أمسية شعرية ضمن البرنامج الثقافي لمهرجان سوق عكاظ بالتهجم عليها ما استدعى تدخل المنظمين ورجال الأمن لإخراجه من خيمة الفعالية توقيفه.

وتم الإفراج عن الشيخ العسيري بعد كفالة حضورية من أحد المقربين منه.

واستنكرت الماجري التهجم عليها باستشهادها بحادثة وقوف الشاعرة المخضرمة "الخنساء" أمام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في إشارة إلى سلامة مشاركتها.

ويخضع "سوق عكاظ" لمتابعة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجرت حوادث مشابهة في الأعوام السابقة؛ كما حصل مع الشاعرة الجزائرية زينب الأعوج، لكن إصرار الشاعرة بديعة كشغري على القراءة قبل عامين أمام الجمهور جعل الطريق مهيأة لمن جئن بعدها.

وتتابع هيئة الأمر بالمعروف المهرجانات والفعاليات الفنية والثقافية التي تقيمها المملكة؛ وأثارت حادثة مهاجمة المغنية الإماراتية "أريام" أثناء تأديتها وصلة غنائية في "الجنادرية" -أشهر المهرجانات الثقافية التي تقيمها السعودية- منتصف إبريل/نيسان الماضي جدلاً في المملكة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي وتناولت أغلب الصحف المحلية الحادثة من عدة زوايا، ما استدعى تدخل الرياض رسمياً.

ويقوم أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -الذين يعرفون باسم "المطوعين" أو "المطاوعة"- بتطبيق القواعد الإسلامية المحافظة إلى حد كبير في البلاد والمتعلقة بقضايا من قبيل اللباس والمبادئ الأخلاقية.