المنتخب الاماراتي يتوج بطلاً لخليجي الناشئين

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الأبيض الإماراتي يتوج باللقب على حساب عمان بعد مباراة جيدة المستوى الفني ظهرت فيها الإثارة في أغلب فترات اللقاء الذي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل.