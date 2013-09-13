المنتخب الاماراتي يتوج بطلاً لخليجي الناشئين

أبوظبي - توج منتخب الإمارات للناشئين لكرة القدم بطلاً للنسخة العاشرة من البطولة الخليجية للناشئين التي أختتمت مساء اليوم بالدوحة وذلك بعد فوزه على نظيره العماني 5–2 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما على أرض ملعب اكاديمية اسباير.
جاءت المباراة جيدة المستوى تبادل خلالها الفريقين السيطرة على مجريات الأمور وظهرت الإثارة واضحة في أغلب فترات اللقاء الذي أنتهى وقته الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
سجل هدفي الامارات خلال المباراة كل من خميس صالح في الدقيقة السادسة وفيصل أحمد في الدقيقة 65 وفي ركلات الترجيح أحرز عمار درويش وماجد محمد ويوسف عبد الكريم في حين احرز هدفي عمان علي موسى في الدقيقة 10وصلاح سعيد في الدقيقة 46 ولم يسجل الفريق أي ركلة في الركلات الترجيحية.