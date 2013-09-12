تونس تبلغ الدور الفاصل بعد إقصاء الرأس الأخضر

إرم – (خاص) نورالدين ميفراني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الخميس أن اللجنة القانونية للفيفا قررت إقصاء منتخب الرأس الأخضر من الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم المنطقة الإفريقية لإشراكه لاعباً لم يكمل فترة إيقافه خلال اللقاء الذي جمعه بالمنتخب التونسي في 7 سبتمبر الماضي برادس .

وأعطى الاتحاد الدولي الفوز لمنتخب تونس بنتيجة 3-0 ليبلغ الدور الفاصل من التصفيات بدلاً من منتخب الرأس الأخضر، كما غرم اتحاد الرأس الأخضر مبلغ 6 آلاف فرنك سويسري .

وكان الاتحاد التونسي قد احتج على إشراك اللاعب فيرناندو فاريلا الذي تلقى ورقة حمراء في 24 مارس 2013 لتهجمه على مراقب لقاء وعوقب بالإيقاف لأربعة لقاءات لكنه لم يكمل العقوبة وشارك أمام تونس .

وبتأهل المنتخب التونسي سينتقل منتخب بوركينا فاسو للمستوى الأول مكان الرأس الأخضر، بينما تتواجد تونس و مصر و الكاميرون والسنغال و إثيوبيا في المستوى الثاني .