التدخين الشره في الهند يودي بحياة 1.5 مليون سنوياً

لندن- أفاد تقرير دولي الخميس أن التدخين الشره يلحق أضرارا صحية جسيمة بالشعب الهندي وقد يتسبب في وفاة 1.5 مليون شخص سنوياً بحلول عام 2020.

وقال التقرير الذي أعده المشروع الدولي لمكافحة التدخين إن الهند وقعت على اتفاقية عالمية للحد من التدخين ولديها العديد من القوانين التي تقيده وتحدد مناطق لا يسمح فيها بالتدخين لكنها فشلت في تنفيذها بكفاءة فظل سكانها معرضين للادمان ولاعتلالات صحية.

وقال جيفري فونج استاذ علم النفس في جامعة ووترلو الكندية والذي شارك في إعداد التقرير "بالمقارنة بالعديد من دول العالم كانت الهند سباقة في طرح تشريعات مقيدة لاستخدام التبغ منذ عام 2003."

وأضاف "ومع ذلك... فإن التشريع القائم حاليا لم يحقق النتائج المرجوة فيما يتعلق بالإثناء عن استخدام التبغ والتشجيع على الإقلاع عن التدخين."

ونتيجة لذلك يقول التقرير إن الهند التي يبلغ عدد سكانها 1.2 مليار نسمة اصبح لديها نحو 275 مليون مدخن.

والتدخين مسؤول عن نحو نصف حالات الإصابة بالسرطان بين الرجال وربع الحالات بين النساء كما أنه سبب رئيسي للإصابة بأمراض القلب والرئة.

وقال التقرير "وباء التدخين في الهند يتطلب اهتماما عاجلا." واضاف أنه بحلول عام 2020 سيكون التدخين مسؤولا عن وفاة 1.5 مليون شخص سنويا.

وعلى مستوى العالم تتوقع منظمة الصحة العالمية ان ترتفع أعداد الوفيات بسبب التدخين من نحو ستة ملايين سنويا الآن إلى أكثر من ثمانية ملايين بحلول 2030.