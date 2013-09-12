محمد صلاح يُشعل الميركاتو الشتوي بـ7 عروض مُبكرة

القاهرة - (خاص) من إبراهيم السيد

انهالت العروض على المصري محمد صلاح، لاعب نادي بازل السويسري، رغم انتهاء فترة الإنتقالات الصيفية في أوروبا، بنهاية آب/أغسطس الماضي.

كان صلاح قد تلقى عدة عروض في فترة الإنتقالات الصيفية من أندية ليفربول وتوتنهام وليون وروما، غير أن بازل السويسري رفض بيع اللاعب بسبب منافسته في دوري أبطال أوروبا التي تأهل لأدوارها الأساسية.

ووفقاً لتقارير صحفية أوروبية متطابقة، تلقى ذو الـ21 عاماً أربعة عروض أخرى من أندية هامبورج وفيورنتينا وسيسكا موسكو الروسي.

وستحسم عدة أمور توقيع صلاح لناد أوروبي آخر، أهمها الموقف الذي سيصل إليه بازل في دوري أبطال أوروبا حينما يأتي موعد الميركاتو الشتوي كانون 2/يناير المقبل.

ومن المتوقع بيع الجناح الدولي المصري في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، إذا ما تعقد موقف بازل في المجموعة التي تضم تشيلسي الانكليزي وشالكة الألماني وستيوا بوخارست الروماني.

جدير بالذكر أن صلاح الذي يحتل صدارة هدافي العالم حالياً، أكد أكثر من مرة أنه يفضل اللعب في الدوري الانكليزي الممتاز "بريميرليغ".