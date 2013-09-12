مصرية تتعرض لاغتصاب جماعي من 12 عاطلاً في الجيزة

القاهرة – أوقعت فتاة مصرية في منطقة المذبح بمحافظة الجزيرة بصديقتها لتتعرض الأخيرة لاغتصاب جماعي على يد 12 عاطلاً داخل شقة مهجورة.

وقالت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة أن الفتاة، وهي ربة منزل تبلغ 20 عاماً، كانت تسير رفقة صديقتها، التي تؤكد المصادر الأمنية إنها على علاقة بالمتهمين، قبل أن توقع بها بين أيديهم ليتناوبوا على اغتصابها طوال الليل، بحسب المعلومات الأولية، حيث تمكنت المجني عليها من الهرب عندما ذهب الرجال وتبلغ السلطات المعنية.

وأكد بيان الشرطة القبض على ستة من الجناة في حين لاذ الآخرون بالهرب، وتواصل السلطات البحث عنهم والعمل على ضبطهم، وتشير التحريات الأولية أن صديقتها هي التي أوقعت بها، وهي على صلة بهم.

من جانبها قالت ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة، "إن المجلس يدين العنف ضد المرأة بكافة أشكاله وصوره، سواء اغتصاب أو تحرش أو زواج مبكر وحرمان من الميراث والتعليم وغيره، وأوضحت التلاوي، أن المجلس أعد مشروع قانون بشأن العنف ضد المرأة، وسيتم عرضه على البرلمان القادم، لاسيما وأن مجلس الشورى السابق كانت اختصاصاته ضعيفة في التشريع.