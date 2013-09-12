غارديان: بوتين انتصر.. وأمريكا بلا حجج لضرب سوريا

تنشر الصحيفة تحليلاً لانعكاسات المبادرة الروسية في سوريا على تزايد دور موسكو في الشرق الأوسط وما يترتب على ذلك من تغير لموازين القوى الدولية، وتقول إن "المبادرة لن تخفف من معاناة الشعب السوري العالق مع نظام الأسد الوحشي، لكنها بالتأكيد سوف تصب لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتمثل انتصاراً له".

وأضافت الصحيفة "أن المبادرة لن تجرد النظام السوري من الأسلحة لكنها جردت البيت الابيض من الحجج لتبرير التدخل في سوريا"، مشيرة إلى أنه "رغم أن الفكرة قديمة وتم مناقشتها من قبل بالفعل إلا أن التوقيت الذي اختاره بوتين لعرضها جعلت منه صاحب الفكرة التي حازت على دعم الأمم المتحدة".

وقالت الصحيفة "من المفارقات أن تسهم روسيا في إعادة سلطة إتخاذ القرار إلى مجلس الأمن بعد أن عرقلت عمله عدة مرات بخصوص الشأن السوري وهو ما قد ينقذ منطقة الشرق الأوسط من الاحادية الامريكية في اتخاذ القرارات الطائشة".