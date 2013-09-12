حملة تمرد تطلق أولى فعاليات "اكتب دستورك"

القاهرة- (خاص) من أحمد المصري

قال عضو المكتب السياسى لحملة "تمرد" حسن شاهين، الأربعاء، إن "الحملة ليس لديها مانع أن تنتقد الحكومة والجيش إذا أخطأا".

وفي أثناء إلقاء كلمته بأولى فعاليات حملة "اكتب دستورك" التى تتبانها الحملة، قال : "إن الحملة تنوي الترويج لمفهوم المشاركة الفعالة في كتابة دستور مصر لدى أكبر قطاع من الشعب المصري لحثه على العمل الإيجابي".

وأكد شاهين على أن الهدف الرئيسي للحملة خلال المرحلة المقبلة هو الوصول إلى الدستورالذي يلبي طموح كل أبناء الشعب المصري، وتوحيد رؤى المجتمع نحو هدف واحد ، يضمن حقوق المواطن".

وقال: "إننا نعيش حالة ارتباك سياسي، وعلى الثورة أن تحقق طموح الشعب في التحرر، وعلى رجال الأعمال الوطنيين إنشاء أعمال خدمية للناس تحقق العدالة الاجتماعية للتخفيف عن الشعب أعباء الحياة اليومية الضاغطة".