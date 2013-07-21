لبنان لأوروبا : حزب الله ليس إرهابياً

لبنان لأوروبا : حزب الله ليس إرهابي...

لبنان لأوروبا : حزب الله ليس إرهابياً

وزير الخارجية عدنان منصور يرى أن إدراج حزب الله على لائحة الإرهاب ستترك تداعيات سلبية على الساحة السياسية اللبنانية.

بيروت - وجّه وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور رسائل إلى 28 وزير خارجية دولة أوروبية ، قبل اجتماعها المقرر الاثنين المقبل، قال فيها "عملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عدم إدراج حزب الله على لائحة الإرهاب، نظراً إلى أن الحزب هو مكون أساسي ورئيسي من مكونات الحياة السياسية اللبنانية وله تمثيل في البرلمان والحكومة".

وأضاف منصور في الرسائل: "إن خطوة إدراج حزب الله على لائحة الإرهاب ستترك تداعيات سلبية على الساحة السياسية اللبنانية، مع التأكيد أن لبنان يحرص كل الحرص على العلاقات الثنائية الجيدة بينه وبين دول الاتحاد الأوروبي، وهو يشكر الدعم المتواصل الذي تقدمه هذه الدول في مختلف المجالات".

 

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