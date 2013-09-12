الأهلي السعودي يضم المهاجم العراقي يونس محمود

الرياض - أعلن الاهلي المنتمي لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم الإربعاء تعاقده مع يونس محمود مهاجم المنتخب العراقي.
ولم يكشف الاهلي في البيان عن قيمة الصفقة لكن النادي قال ان مهاجم العراق انضم إلى الفريق حتى نهاية فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.
وسبق ليونس اللعب في قطر مع أندية السد والغرافة والعربي والوكرة إضافة الى الوحدة الإماراتي.
وكان يونس الذي قاد العراق للفوز بكأس اسيا 2007 أعلن اعتزال اللعب في يونيو حزيران الماضي بعد هزيمة بلاده امام عمان في تصفيات كأس العالم 2014.
لكن يونس انضم بشكل مفاجيء إلى تشكيلة العراق والتي أعلنها المدرب الجديد حكيم شاكر أمس الثلاثاء استعداداً لمواجهة السعودية الشهر القادم في تصفيات كأس اسيا 2015.