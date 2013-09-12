الأهلي السعودي يضم المهاجم العراقي يونس محمود

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نادي الأهلي السعودي لم يكشف عن قيمة صفقة انتقال المهاجم الدولي يونس محمود الذي انضم إلى الفريق حتى نهاية فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.