فيديو..أوباما يتعرض لمزاح فتاتين جريئتين

إرم – (خاص)

أثارت الممازحة الجريئة من لاعبتي كرة السلة للرئيس الأميركي باراك أوباما، أثناء استقبال الفريق في البيت الأبيض في آب/ أغسطس الماضي، جدلا واسعاً في الولايات المتحدة؛ بين من يعتبرها ممازحة عادية ومن رأى أنها تنطوي على قلة احترام.