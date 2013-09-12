فيديو..أوباما يتعرض لمزاح فتاتين جريئتين

إرم – (خاص)
أثارت الممازحة الجريئة من لاعبتي كرة السلة للرئيس الأميركي باراك أوباما، أثناء استقبال الفريق في البيت الأبيض في آب/ أغسطس الماضي، جدلا واسعاً في الولايات المتحدة؛ بين من يعتبرها ممازحة عادية ومن رأى أنها تنطوي على قلة احترام.
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الفتاتان تومئان بأصابعهما مكونتين قرونا، فوق رأس أوباما أثناء التقاط صورة تذكارية.
إرم – (خاص)
أثارت الممازحة الجريئة من لاعبتي كرة السلة للرئيس الأميركي باراك أوباما، أثناء استقبال الفريق في البيت الأبيض في آب/ أغسطس الماضي، جدلا واسعاً في الولايات المتحدة؛ بين من يعتبرها ممازحة عادية ومن رأى أنها تنطوي على قلة احترام.