طلب مصري بوضع مرشد الإخوان على قوائم الإرهاب

القاهرة - (خاص)

أرسل اللواء مجدى الشافعي، مدير الإنتربول المصري ملفاً مصوراً إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية، يوثق معلومات دقيقة عن محمود عزت المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وهو يشرف على تصنيع قنابل ومتفجرات.

وطلبت مصر من الإنتربول الدولي وضع عزت على قوائم الإرهاب وتعميم اسمه على دول العالم الموقعة على أتفاقيات مكافحة الإرهاب.

واختارت الجماعة الإسلامية عزت الملقب بـ"الرجل الغامض" في تنظيم الإخوان المسلمين، مرشداً عاماً مؤقتاً لها بعد أن ألقي القبض على المرشد محمد بديع.

ويشتهر القيادي الإخواني محمود عزت بأمتلاكه خبرات واسعة في تصنيع المتفجرات، وسافر عدة مرات إلى أفغانستان واليمن للأستفادة من الخبرات التي تمتلكها الجماعات الجهادية في تصنيع المتفجرات.