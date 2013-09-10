هولندا أول منتخب أوروبي يبلغ نهائيات كأس العالم

أبوظبي- (خاص) من نورالدين ميفراني

بلغ المنتخب الهولندي نهائيات كأس العالم 2014 المقرر إقامتها بالبرازيل في صيف السنة القادمة، بعدما ضمن بشكل نهائي صدارة الرابعة بفوزه الكبير خارج قواعده على أندورا بهدفين من توقيع نجم مانشستر يونايتد روبين فان بيرسي .

ورفع المنتخب الهولندي رصيده للنقطة 22 من 7 انتصارات وتعادل وحيد على بعد جولتين من نهاية التصفيات ليبتعد عن منتخب المجر الثاني بفارق 8 نقط كاملة ، وليضمن الصدارة و بلوغ النهائيات.

ولحقت هولندا بالبلد المضيف البرازيل ورباعي آسيا اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران ، ليصبح سادس منتخب عالمي يبلغ النهائيات.

ويبحث المنتخب البرتقالي في مونديال البرازيل عن كسر النحس حيث فشل 3 مرات في الفوز باللقب ، فبعدما خسر النهائي مرتين متتاليتين في 1974 أمام ألمانيا 2-1) وأمام الأرجنتين في 1978 3-1 خسر نهائي النسخة الماضية 2010 أمام إسبانيا بهدف لصفر.

وبلغ المنتخب الهولندي النهائيات للمرة العاشرة في تاريخه حيث شارك سابقا في نسخ 1934 و 1938 و 1974 و 1978 و 1990 و 1994 و 1998 و 2006 و 2010 .