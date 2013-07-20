ملك الأردن يزور مصر

القاهرة - التقى الملك الأردني عبد الله الثاني بالرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بحضور نائبه محمد البرادعي، في زيارة خاطفة بعد ظهر السبت 20 يوليو/تموز، وأكد على دعم بلاده للخيارات الوطنية للشعب المصري.

وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس دولة عربية أو أجنبية لمصر، منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من الشهر الحالي.

والتقى الملك عبد الله مع الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلى منصور وعدد من المسؤولين، حيث تم بحث دعم علاقات التعاون الثنائي بين مصر والأردن، وفق ما جاء في بيان رئاسي صدر في القاهرة بعد ختام الزيارة.

وأضاف بيان الرئاسة المصرية أن الملك عبد الله الثاني "أكد دعم الخيارات الوطنية للشعب المصري ومساندة مصر لتجاوز الظروف التي تشهدها وصولاً إلى ترسيخ أمنها واستقرارها". وتابع البيان أن العاهل الأردني شدد "في الوقت نفسه على أهمية أن تعمل جميع المكونات والقوى السياسية المصرية في الحفاظ على الوفاق والتوافق الوطني".

وأوضح البيان أن اللقاء الذي حضره من الجانب المصري نائب الرئيس للعلاقات الدولية، الدكتور محمد البرادعي، ورئيس الوزراء، حازم الببلاوي، ومستشار الرئيس للشؤون السياسية، مصفى حجازي "تطرق كذلك للأوضاع في الشرق الأوسط ومعاناة الشعب السوري". وشارك في اللقاء أعضاء الوفد الأردني المرافق للملك عبد الله الثاني الذي ضم خصوصا فايز الطراونة، رئيس الديوان الملكي، وناصر جوده وزير الخارجية وعبد الله وريكات مستشار الملك.