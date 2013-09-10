اليمن: 50 قتيلاً في مواجهات بين الشيعة وقبائل

صنعاء – (خاص) من سفيان جبران

سقط نحو 50 قتيلا وعشرات الجرحى في مواجهات مستمرة شمال اليمن بين جماعة الحوثيين الشيعية وقبائل حاشد التي على رأسها قبائل آل الأحمر.

وقال مصدر محلي في محافظة صعدة لموقع ”إرم“ إنّ جماعة الحوثيين أرسلت 3 دبابات و5 أطقم على متنها عشرات المقاتلين وأسلحة بينها رشاشات، إلى منطقة القتال التابعة جغرافيا لحاشد.

وأوضح المصدر أنّ وساطة أرسلها الرئيس عبد ربه منصور هادي مكونة من مشائخ وأعيان ينتمون لتلك المناطق لنزع فتيل الأزمة ”لكنها باءت بالفشل“.

وفي اجتماع عقد لقبائل حاشد توعّد حسين الأحمر أحد أبرز مشائخ حاشد أنّ حاشد ”لن تسمح بتمادي الحوثيين في عمران ‏باعتداءاتهم، وأنهم سيوقفون الزحف الحوثي مهما كان الثمن دفاعاً عن بوابة اليمن المتمثلة في ‏حاشد ما بين صنعاء وصعدة“. ‏

ووصف الأحمر توسّع جماعة الحوثيين بـ“ الغزو القادم من فُرس صعدة، هذه ‏معركة الكرامة والعزة بيننا وبينهم، لن نسمح للحوثيين بدخول حاشد مهما كان الثمن وما دام فينا نفس يتردد ‏وسنقاتلهم بكل شيء حتى بالنساء والأطفال والشجر والحجر دفاعاً“‏.