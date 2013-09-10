عازفة بيانو سعودية: المجتمع السعودي لا يقدر الفن

الرياض - قالت عازفة بيانو سعودية إن المجتمع السعودي لا يقدر الفن بشكلٍ كافٍ، ولا يستوعب الفن وأهميته.

ونفت العازفة نادية دندشي لصحيفة محلية أن تكون قد تلقت أي رعاية لموهبتها من المؤسسات المحلية المعنية.

وحصلت دندشي على المركز الأول في مسابقة الأميرة مريم الدولية للعزف على البيانو في المغرب، وجائزة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

وتعتبر النظرة السائدة عن الفن في المجتمع السعودي المحافظ غير ايجابية، ويتم محاربة الكثير من العروض الموسيقية حول المملكة عبر الأعراف والرقابة الشديدة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولا تزال قضية الطفلة البحرينية "حلا الترك" -التي اشتهرت بأغنية "زهقانة"- حاضرة في الذاكرة الخليجية والعربية؛ عندما اعتبرها رجال دين سعوديين "فاتنة" أي مثيرة للفتنة، واعترضوا على مشاركتها في مهرجان الزيتون في منطقة الجوف السعودية في يناير/كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى إلغاء مشاركتها، وقد قام الكثير من المحتسبين بالاحتفاء بهذا القرار على موقع "تويتر" للتواصل للاجتماعي.

ويرى مهتمون بالفن أن على المجالس الشرعية والسلطات أن تضع حداً لمحاربة الفن والفانين وإعطائهم هامشاً أكبر.