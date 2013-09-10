الإمارات تحرز لقب البطولة الودية في السعودية

الرياض - أحرزت الإمارات بطلة الخليج لقب بطولة ودية لكرة القدم في السعودية بعد فوزها 2-صفر على نيوزيلندا في المباراة النهائية.
وأحرز أحمد خليل الهدف الأول للإمارات بعد مرور عشر دقائق مستفيداً من تمريرة علي مبخوت الذي أضاف الهدف الثاني بعد نحو عشر دقائق من بداية الشوط الثاني.
وكانت الإمارات اجتازت ترينيداد وتوباجو في المباراة الأولى بالبطولة الرباعية عن طريق ركلات الترجيح بينما تغلبت نيوزيلندا على السعودية صاحبة الأرض.
وأنهت نيوزيلندا المباراة بعشرة لاعبين بعدما ارتكب بن سيجموند خطأ عنيفا ضد مبخوت في الدقيقة 89 وتلقى البطاقة الحمراء مباشرة.
واحتلت ترينيداد وتوباجو المركز الثالث بعد فوزها 3-1 على السعودية.
وتستعد الإمارات لاستئناف مشوارها ضمن منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات كأس اسيا 2015 حيث تلعب في ضيافة هونج كونج في 15 أكتوبر تشرين الأول بعدما فازت في أول جولتين على فيتنام وأوزبكستان.