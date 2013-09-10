الإمارات تحرز لقب البطولة الودية في السعودية

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اللاعب الإماراتي أحمد خليل يسجل أول أهداف الأبيض بعد مرور عشر دقائق بعد تمريرة من علي مبخوت الذي أضاف الهدف الثاني في الشوط الثاني من اللقاء.