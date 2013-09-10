نادال يهزم ديوكوفيتش ويحرز لقب أمريكا المفتوحة

واشنطن - توج رفائيل نادال عامه الرائع بالتغلب على اللاعب الأول عالمياً نوفاك ديوكوفيتش 6-2 و3-6 و6-4 و6-1 ليفوز بلقب فردي الرجال في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وأضاف اللاعب الإسباني المصنف الثاني لقباً ثانياً في البطولات الأربع الكبرى إلى لقبه في فرنسا المفتوحة عندما سدد اللاعب الصربي المصنف الأول الكرة في الشبكة ليسقط نادال على ظهره قبل أن يهز رأسه في سعادة.

وزاد الإنتصار من رصيد نادال إلى 13 لقباً في البطولات الأربع الكبرى ليتقدم بلقب واحد على الأسترالي روي ايمرسون ويحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين فوزاً بالألقاب الكبرى عبر العصور خلف روجيه فيدرر (17) وبيت سامبراس (14).

وحسن نادال سجله على الملاعب الصلبة الى 22 فوزاً دون أي هزيمة هذا العام كما أصبح سجل مبارياته الاجمالي 60 انتصاراً مقابل ثلاث هزائم فقط.

وقال نادال (27 عاما) أثناء مراسم تسليم كأس البطولة "اللعب ضد نوفاك يمثل إحساساً فريداً للغاية. لا أحد على الأرجح يستطيع رفع مستواي للدرجة التي يفعلها نوفاك."

وحصل اللاعب الإسباني الأعسر القادم من مايوركا - الذي غاب عن البطولة العام الماضي بسبب اصابة في الركبة - على جائزة قدرها 2.6 مليون دولار.

كما نال نادال مليون دولار أخرى بعد تصدره التصنيف في سلسلة البطولات التي تسبق امريكا المفتوحة ليعادل المبلغ الذي حصلت عليه سيرينا وليامز بطلة السيدات والبالغ 3.6 مليون دولار.

وقال ديوكوفيتش بطل استراليا المفتوحة "إنه لاعب جيد للغاية. يستحق الفوز بالتأكيد بهذه المباراة وهذه الكأس."

وأضاف "بالتأكيد خسارة مباراة مثل هذه أمر محبط. لكنه شرف أن أكافح وأقاتل من أجل هذا اللقب."