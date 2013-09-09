عازفة سعودية تنتقد موقف مجتمعها من الفن

الرياض- (خاص) من ريمون القس

قالت عازفة بيانو سعودية إن المجتمع السعودي لا يقدر الفن بشكلٍ كافٍ، ولا يستوعب الفن وأهميته.

ونفت العازفة نادية دندشي لصحيفة محلية أن تكون قد تلقت أية رعاية لموهبتها من المؤسسات المحلية المعنية.

وحصلت دندشي، طالبة الطب في جامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة، والتي اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي- على المركز الأول في مسابقة الأميرة مريم الدولية للعزف على البيانو في المغرب، وجائزة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

وتعتبر النظرة السائدة عن الفن في المجتمع السعودي المحافظ غير إيجابية، وتتم محاربة الكثير من العروض الموسيقية حول المملكة عبر الأعراف والرقابة الشديدة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولا تزال قضية الطفلة البحرينية "حلا الترك" -التي اشتهرت بأغنية "زهقانة"- حاضرة في الذاكرة الخليجية والعربية؛ عندما اعتبرها رجال دين سعوديين "فاتنة" أي مثيرة للفتنة، واعترضوا على مشاركتها في مهرجان الزيتون في منطقة الجوف السعودية في يناير/كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى إلغاء مشاركتها.

ويرى مهتمون بالفن أن على المجالس الشرعية والسلطات أن تضع حداً لمحاربة الفن والفنانين وإعطائهم هامشاً أكبر.