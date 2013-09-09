الجزائر تشارك في رقمنة الإعلام الإفريقي

الجزائر- (خاص) من سهيل الخالدي

قال وزير الأعلام الجزائري محمد السعيد صبيحة الاثنين أمام ملتقى الإذاعات والتلفزيونات الإفريقية بان الجزائر مستعدة للمساهمة الفعالة في رقمنة أجهزة الأعلام في القارة الأفريقية.

وأوضح أن الجزائر ساعية إلى بناء مجتمع المعلومات بتعميم الرقمنة في الإذاعات والتلفزيونات والبث التلفزيوني وتوسيع دائرة استغلال هذا النوع من التكنولوجيا نظرا لأهميته الاقتصادية.

وقال وزير الأعلام وهو صحفي و مدير اسبق لجريدة الشعب الحكومية ويرأس حزب الحرية والعدالة الذي أسسه احمد طالب الإبراهيمي وزير الثقافة والأعلام في سبعينيات القرن الماضي ، قال أمام المشاركين في الملتقى الذي يحضره خبراء من اتحاد الإذاعات العربية والمؤسسات الإعلامية والتكنولوجية الدولية :أن 85 % من الجزائريين يستفيدون من الرقمنة الإعلامية التي سيتم تعميمها على باقي المواطنين وجهات الوطن قبل نهاية العام الجاري، بعد أن تمت رقمنة إنتاج جميع المحطات الإذاعية الجزائرية وعددها 55 محطة.

ويبحث الملتقى الذي ينتهي الثلاثاء عدة موضوعات تهم انتقال إفريقيا إلى الرقمنة بحضور خبراء من 32 دولة عربية وافريقية وأوروبية ومنظمات دولية مختصة في هذا الميدان من تكنولوجيا الإعلام.