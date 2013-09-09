"التجارة العالمية" تخفض توقعاتها لنمو التجارة في 2013

"التجارة العالمية" تخفض توقعاتها لن...

"التجارة العالمية" تخفض توقعاتها لنمو التجارة في 2013

مدير المنظمة، روبرتو ازيفيدو، يردّ خفض التوقعات إلى الاقتصاد الأوروبي الذي لم يحقق التعافي المتوقع في الربع الثاني من العام.

جنيف- قال المدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية روبرتو ازيفيدو، الإثنين، إن من المتوقع نمو التجارة العالمية بنسبة 2.5 % هذا العام و4.5 % في 2014 معدلا بخفض التقديرات من 3.3 % و5 % على الترتيب.

 

وقال في مؤتمر صحفي إن الأرقام سترد بالتفصيل في تقرير من المقرر صدوره في 19 أيلول/سبتمبر.

 

وأضاف أنه تم خفض التوقعات لأن الاقتصاد الأوروبي لم يحقق التعافي المتوقع في الربع الثاني من العام.

 

وكان المدير العام السابق، باسكال لامي، عرض التوقعات الأصلية في نيسان/ أبريل، وحذر من أن خطر إجراءات الحماية التجارية ربما يكون أكبر من أي وقت مضى منذ بداية الأزمة الاقتصادية.

 

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