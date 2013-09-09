"التجارة العالمية" تخفض توقعاتها لنمو التجارة في 2013

جنيف- قال المدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية روبرتو ازيفيدو، الإثنين، إن من المتوقع نمو التجارة العالمية بنسبة 2.5 % هذا العام و4.5 % في 2014 معدلا بخفض التقديرات من 3.3 % و5 % على الترتيب.

وقال في مؤتمر صحفي إن الأرقام سترد بالتفصيل في تقرير من المقرر صدوره في 19 أيلول/سبتمبر.

وأضاف أنه تم خفض التوقعات لأن الاقتصاد الأوروبي لم يحقق التعافي المتوقع في الربع الثاني من العام.

وكان المدير العام السابق، باسكال لامي، عرض التوقعات الأصلية في نيسان/ أبريل، وحذر من أن خطر إجراءات الحماية التجارية ربما يكون أكبر من أي وقت مضى منذ بداية الأزمة الاقتصادية.