قالب حلوى يزن نحو 100 كيلوغرام هدية لباندا

واشنطن – قررت حديقة حيوانات أمريكية أن تجعل من عيد ميلاد الباندا الشهيرة باي يون عيداً مميزاً حيث حضّروا لها قالب حلوى طوله يتعدى المتر ونصف المتر وتجاوز وزنه الـ97 كيلوغراماً.

وذكرت قناة (KNSD) المحلية أن القيّمين على حديقة الحيوانات في سان دييغو حضّروا قالب حلوى من الثلج والخيزران والفواكه لـ”باي يون” في عيد ميلادها الثاني والعشرين.

وقال المسؤولون إن تحضير القالب استغرق شهراً.

وأشاروا إلى أن الدبة وعند رؤيتها قالب الحوى داست عليه وبدأت تلعق الثلج وتتناول الخيزران لافتين إلى أنها قدّمت بعضاً منه إلى جرائها.

يذكر أن باي يون ولدت في مركز وولونغ للأبحاث حول دبب الباندا العملاقة في الصين وانتقلت إلى حديقة حيوانات سان دييغو عام 1996 حيث أنجبت 6 جراء.