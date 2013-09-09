الإصابة تلازم نادال قبل مواجهة ديوكوفيتش

مدريد- كشف توني نادال عم ومدرب اللاعب الاسباني رافائيل نادال أن الأخير اعتاد على اللعب وهو مصاب نتيجة مشكلاته المتكررة في الركبة وذلك مع استعداد المصنف الثاني على العالم لمواجهة نوفاك ديوكوفيتش المصنف الاول عالميا في نهائي بطولة امريكا المفتوحة للتنس في وقت لاحق الإثنين.

وخاض اللاعب الاسباني مسيرة رائعة منذ عودته الى المنافسات في فينا ديل مار في فبراير شباط الماضي عقب سبعة اشهر من الابتعاد بسبب معاودة اصابة في الركبة له.

وانتزع اللاعب الإسباني (27 عاما) تسعة القاب للفردي بما في ذلك لقب فرنسا المفتوحة للمرة الثامنة وهو ما يمثل رقما قياسيا وخمسة القاب للاساتذة. ويسعى نادال إلى ثاني القابه على صعيد بطولة أمريكا المفتوحة عقب تغلبه على ديوكوفيتش في نهائي عام 2010.

وقال توني نادال لمحطة كادينا سير الاذاعية الاسبانية الاثنين "الركبة لا تزال على حالها واعتقد ان رفائيل شب وهو يشعر بالإصابة اثناء اللعب."

واضاف "اعتقد انه يستحق كل ما وصل اليه نظرا لما بذله من اجل الوصول إلى هذه المرحلة."

وتابع "لم نكن نتخيل هذا قبل ستة اشهر عندما بدأ ثانية...باننا سنصل إلى ما وصلنا اليه اليوم."

واستطرد "سارت الأمور بشكل افضل من المتوقع وكل ما نستطيع فعله هو ان نشعر بالسعادة ونشكر الرب....على كل ما حدث."

ومن المقرر ان يلتقي نادال وديوكوفيتش للمرة 37 الإثنين وهو رقم قياسي منذ بداية عصر الاحتراف.

ويمتلك نادال 21 انتصارا مقابل 15 هزيمة أمام اللاعب الصربي وفاز في سبع من بين عشر مواجهات جمعت بينهما في البطولات الأربع الكبرى على الرغم من ان ديوكوفيتش الذي فاز على نادال في نهائي بطولة امريكا 2011 يتفوق في الملاعب الصلبة بواقع 11 انتصارا مقابل ست هزائم وثلاثة انتصارات مقابل هزيمتين في نهائي البطولات الكبرى.

واضاف توني نادال "اعتقد انها ستكون مباراة صعبة ويحدوني الأمل ان يكون الأمر كذلك بالنسبة للاعبين الاثنين."