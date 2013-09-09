كيرى: تسليم سوريا الأسلحة الكيماوية قد يجنبها الهجوم

لندن- قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الإثنين إن سوريا قد تجنب نفسها هجوما عسكريا إذا سلم الرئيس السوري بشار الأسد كل أسلحته الكيماوية للمجتمع الدولي خلال أسبوع إلا أنه أضاف أن الأسد لن يفعل ذلك.

وردا على سؤال لصحفي حول ما إذا كان هناك أي شيء يمكن أن تفعله أو تعرضه حكومة الأسد لمنع أي هجوم قال كيري "بالتأكيد.. يمكنه تسليم كل أسلحته الكيماوية للمجتمع الدولي خلال الأسبوع المقبل. يسلمها كلها دون تأخير ويسمح بتقديم بيان كامل (عنها) ولكنه لن يفعل ذلك ويستحيل تحقيق ذلك."

ولم يبدو ان كيري كان يقدم عرضا جادا للحكومة السورية التي تتهمها الولايات المتحدة باستخدام اسلحة كيماوية في هجوم شن يوم 21 اغسطس اب.

وفي وقت لاحق قالت متحدثة باسم الخارجية الامريكية في بيان بالبريد الالكتروني "كان الوزير كيري يتحدث بشكل مجازي عن استحالة وعدم امكانية ان يسلم (الاسد) الاسلحة الكيماوية التي نفى انه استخدمها.

"النقطة التي أثارها (كيري) هو ان هذا الدكتاتور المتوحش بتاريخه في التلاعب بالحقائق والمراوغة لا يمكن الوثوق به ليسلم الاسلحة الكيماوية والا كان قد فعل ذلك منذ فترة طويلة. ولهذا فان العالم يجد نفسه في مواجهة هذه اللحظة."

وأضاف كيري ان السيطرة على الأسلحة الكيماوية في سوريا قاصرة على الرئيس السوري وشقيقه ماهر وأحد الجنرالات.

وتابع انه يثق في الادلة التي قدمتها بلاده وحلفاؤها والتي تدعم الاتهامات لقوات الاسد باستخدام الاسلحة الكيماوية لكنه قال انه يتفهم المخاوف نظرا الى الجدل الذي ثار حول حرب العراق عام 2003.

وقال كيري في افادة صحفية في لندن مع نظيره البريطاني وليام هيج ان عدم اتخاذ اجراء حيال هذه الادلة سيلاحق الولايات المتحدة وحلفاءها.

وقال "اذا اردتم ارسال رسالة تهنئة الى ايران وحزب الله والاسد: ’يا رفاق يمكنم ان تفعلوا ما يحلو لكم’ فلتقولوا: ’لا تفعلوا أي شيء.’ "نعتقد ان هذا أمر خطير وسنواجه هذا في طريقنا بطريقة أكبر حجما اذا لم نكن على استعداد لاتخاذ... موقف الان."

وصرح بأن العلاقة بين بريطانيا والولايات المتحدة قوية كما كانت دائما رغم قرار البرلمان البريطاني عدم الانضمام لأي إجراء عسكري ضد سوريا. وقال كيري "العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كانت توصف دوما بانها خاصة وهامة وهي توصف بذلك لانها كذلك. الصلة .. اكبر من مجرد تصويت."

وتحدث كيري عن قيامه خلال زيارته للندن باجراء محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وانها كانت "مثمرة" ومليئة بالمعلومات لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.