الصين تقدم تهنئة فاترة بفوز طوكيو باستضافة اولمبياد 2020

بكين - قدمت الصين الإثنين تهنئة فاترة لليابان عقب فوز طوكيو باستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020 بعد رفض الحكومة في البداية التقدم بالتهئنة على حدث يفترض انه غير سياسي.

وهناك خلافات قديمة بين البلدين الكبيرين بسبب رفض اليابان دفع تعويضات عن أخطاء تقول الصين أن جنودها ارتكبوها خلال الحرب العالمية الثانية إلى جانب أمور تتعلق بالسيادة على جزر صغيرة وغير مأهولة في بحر الصين الشرقي.

وقال هونج لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي "عرفنا بقرار اللجنة الأولمبية الدولية."

وبسؤاله عما إذا كانت الصين قد تقدمت بالتهنئة قال هونج أن مثل هذا السؤال يجب أن يوجه للجنة الاولمبية الصينية.

وفي بيان نشر على موقع الوزارة عقب انتهاء المؤتمر الصحفي قال هونج إن اللجنة الاولمبية الصينية قد عبرت بالفعل عن تهنئتها دون تقديم أي تفاصيل.

واستضافت الصين دورة بكين 2008 التي حققت نجاحاً كبيراً وقال هونج أن هذه خبرة يمكن للصين أن تشترك فيها مع اليابان.