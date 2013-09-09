فرانك لامبارد يعتزل اللعب دولياً بعد المونديال

لندن - (خاص) من نورالدين ميفراني

أكد فرانك لامبارد متوسط ميدان تشيلسي والمنتخب الإنكليزي أنه سيعتزل اللعب دولياً بعد المشاركة في نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل في حال بلوغ المنتخب للنهائيات.

وقال لامبارد في تصريح لجريدة "الغارديان": "يجب أن نكون واقعيين إنها السنة الأخيرة لي رفقة المنتخب الإنكليزي وأتمنى أن نبلغ النهائيات لأنها ستمدد السنة لغاية النهائيات فأنا أحب اللعب في البرازيل."

وأضاف:" سيكون من الأحسن أن أترك الفرصة للشباب القادمون وفي سن 36 سنة سيكون من الصعب أن تلعب في نفس المستوى العالي جداً لذلك لن أقول أني سأترك المنتخب بل هي سنة الحياة فقط ."

ولعب لامبارد رفقة منتخب الإنكليزي 99 مباراة سجل خلالها 29 هدف ويستعد للمقابلة رقم 100 الثلاثاء أمام أوكرانيا في كييف وهي مقابلة حاسمة للمنتخب في المجموعة الثامنة التي تتصدرها إنكلترا بفارق الأهداف عن منتخب الجبل الأسود ونقطة عن منتخب أوكرانيا.

ولعب لامبارد أول مقابلة دولية رفقة المنتخب الإنكليزي في 10 أكتوبر 1999 وكانت أمام بلجيكا وانتهت بفوز الإنجليز بهدفين لهدف.

ورغم تألقه رفقة تشيلسي وحصوله على لقب دوري الأبطال الأوروبي والدوري الأوروبي، إلا أن اللاعب لا يملك أي لقب مع المنتخب الإنكليزي البعيد عن البطولات منذ 1966 تاريخ فوزه بكأس العالم.