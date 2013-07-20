الزمالك يرفض التجديد لجعفر

القاهرة - (خاص) من محمد أبو الخير

قرر حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، غلق باب التفاوض مع أحمد جعفر مهاجم الفريق، بعد تراجع جعفر فجأة عن تسليم العقود التي وقعها للنادي، ثم طلب هو ووكيل أعماله مبلغ مليون جنيه فور تسليمهم العقود وهو ما رفضه النادي.

ووضع هذا الأمر حلمي طولان في موقف حرج قبل القمة الأفريقية التي ستنطلق بعد أيام، حيث لا يوجد مهاجم بالفريق عدا الصاعد يوسف حسن، ومن الصعب الدفع به فى مباراة القمة كأساسي.

وتتجه النية لدى الجهاز الفني للدفع بأحمد عيد عبد الملك كهماجم صريح.

ويحاول طولان التغلب على الصعوبات والغيابات الكثيرة التي تواجه الفريق قبل القمة، والتي تتمثل بغياب جعفر وإبراهيم صلاح، وكذلك "ماندومو وسيسيه"، وإصابة حازم إمام التي ستبعده عن الفريق وأخيراً أحمد حسن، الذي لم يجدد عقده مع النادي حتى الآن.

ويبحث طولان عن توظيف اللاعبين في أكثر من مركز للاستفادة القصوى من عطائهم في الملعب.

وسيسافر الفريق إلى الجونة يوم الأحد المقبل لاستكمال تدريباته هناك.

وكان الزمالك قد بدأ يسابق الزمن في التعاقد مع مهاجم وهناك اتصالات مكثفة مع الشرطة للتعاقد مع خالد قمر، وأيضاً مع الجونة للتعاقد مع عرفة السيد، وكذلك اتوبونج مهاجم الاتحاد السكندري.