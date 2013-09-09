مسلحون يقتلون دبلوماسياً روسياً في إقليم بجورجيا

موسكو - ذكرت وكالات أنباء روسية أنّ دبلوماسياً روسياً كبيراً في إقليم ابخازيا الانفصالي في جورجيا والذي تدعمه موسكو قتل بالرصاص الاثنين على يد مسلحين مجهولين.

وقالت وكالة انترفاكس للأنباء إنّ الرصاص أطلق عن قرب على ديمتري فيشيرنيف السكرتير الأول للسفارة الروسية في ابخازيا أثناء خروجه من مرآب منزله المؤقت في سوخومي المدينة الرئيسية في الاقليم الواقع بمنطقة البحر الأسود.

ولم تصدر على الفور أي تصريحات حول الدافع المحتمل للجريمة وامتنعت وزارة الخارجية الروسية عن التعليق.

وانفصلت ابخازيا وهي منطقة ساحلية تنتشر فيها الجريمة والفساد عن حكومة جورجيا بعد حرب أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

واعترفت روسيا بأبخازيا وإقليم منشق آخر هو اوسيتيا الجنوبية كدولتين مستقلتين بعد حرب استمرت خمسة أيام مع جورجيا عام 2008 وهو ما أثار غضب حلف شمال الاطلسي والولايات المتحدة. ولموسكو قوات في المنطقتين.

ولم يحظ الإقليمان سوى باعتراف عدد قليل آخر من الدول.