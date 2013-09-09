الين يهبط بعد فوز طوكيو باستضافة الأولمبياد

طوكيو - هبط الين مقابل الدولار واليورو اليوم الإثنين بعد موجة صعود للأسهم اليابانية بفضل اختيار مدينة طوكيو لاستضافة دورة الألعاب الاولمبية لعام 2020 وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.

وقد يترجم فوز طوكيو بتنظيم الدورة لمكاسب ضخمة لاقتصاد اليابان ويدعم مساعي رئيس الوزراء شينزو آبي لتنشيط الاقتصاد الذي عاني من معدل نمو متدن وانكماش الأسعار لعقود.

وتعتقد اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو أن استضافة الدورة ستدعم الاقتصاد - بفضل حركة البناء وارتفاع الأسعار - بمقدار ثلاثة تريليونات ين (30.14 مليار دولار) على مدار السنوات السبع المقبلة.

وارتفع الدولار 0.4 بالمئة إلى 99.55 ين وكان قد سجل مستوى مرتفعا عند 100.11 ين في وقت سابق. وزاد اليورو 0.5 بالمئة إلى 131.25 ين.

وصعد الدولار واليورو أكثر من 14 بالمئة منذ بداية العام أمام الين في حين شرع بنك اليابان المركزي في تنفيذ برنامج تحفيز ضخم في ابريل نيسان لدعم الاقتصاد الذي يعتمد على التصدير.

واستقر اليورو عند 1.3175 دولار ليلتقط أنفاسه بعد زيادة 0.5 بالمئة يوم الجمعة الماضي.

وصعد الدولار الأسترالي لأعلى مستوى في ثلاثة اسابيع عند 0.9222 دولار أمريكي مستفيدا من بيانات للتجارة الصينية عززت الدلائل على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ربما تفادى تباطؤا حادا. والصين أكبر سوق للصادرات الأسترالية. وفي أحدث التعاملات سجل الدولار الأسترالي 0.9205 دولار بانحفاض 0.2 بالمئة.