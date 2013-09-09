أسواق الخليج تتراجع والتوقعات الفنية ضعيفة

دبي - تراجعت معظم الأسواق الخليجية في المعاملات المبكرة مع تردد المتعاملين في الدخول بسبب المخاطر الجيوسياسية القائمة.

واستأنفت بورصة دبي تراجعها وفقد مؤشرها 1.1 بالمئة ليسجل 2345 نقطة. كان المؤشر تعافى من أدنى مستوى في شهرين لكن المكاسب كانت قصيرة الأجل.

ودفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني مؤشر السوق للانخفاض بهبوطه 3.7 بالمئة.

ونزل مؤشر أبوظبي 1.6 بالمئة إلى 3473 نقطة وهو أدنى مستوى منذ مايو أيار 2008.

وفي سلطنة عمان تراجع المؤشر 0.5 بالمئة في حين فقد المؤشر القطري 0.4 بالمئة.

وارتفع سهم مصرف السلام البحريني 5.9 بالمئة بعد أن قال البنك إنه اتفق على الاندماج مع منافسه المحلي بي.ام.آي لكن الصفقة تتطلب موافقة المساهمين.

وتذبذبت مؤشرات بورصة الكويت في التداولات الصباحية بعد أن أنهى المؤشر الرئيسي أمس سلسلة من الهبوط امتدت عشرة أيام متواصلة.

وهبط المؤشر الرئيسي اليوم 0.06 في المئة إلى 7233.5 نقطة بينما استقر مؤشر كويت 15 عند 1036.8 نقطة.

وارتفع سهم بنك وربة الإسلامي 6.3 في المئة إلى 425 فلسا وهذا الارتفاع هو الحد الأقصى المسموح به في هذا النطاق السعري وهو الخامس له على التوالي منذ طرحه بالبورصة.

وارتفع سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة 0.82 في المئة ووثاق 5.9 في المئة ومدار 2.9 في المئة ورمال 2.5 في المئة.

وهبطت أسهم المعامل 5.4 في المئة ومزايا 5.2 في المئة والأولى للوقود 4.7 في المئة.