نجوم العالم العربي يشاركون نجوى كرم مصابها الأليم

إرم – (خاص) من أحمد ديب

استمر نجوم العالم العربي من أهل الفن والبرامج والصحافة وغيرهم في تقديم واجب العزاء والمواساة للفنانة اللبنانية نجوى كرم في وفاة والدها، الذي وافته المنية السبت، بسبب مشاكل صحية عانى منها خلال الفترة السابقة.

كما أقامت النجمة اللبنانية مراسم الدفن في بيروت الأحد، وحضره العديد من نجوم الفن في لبنان وخارجه أبرزهم الفنان اللبناني وليد توفيق وعاصي الحلاني ورامي عياش وغيرهم، كما استمر البعض في إرسال الرسائل المباشرة أو غيرها من خلال مواقع التواصل الإجتماعي لشمس الأغنية العربية.

وجاء على قائمة النجوم اللبناني وائل كفوري الذي نشر على صفحته في تويتر قائلاً: "بتقدم بأحر التعازي للأخت نجوى كرم لفقدان والدها كرم كرم. الله يرحمه ويغفر له"، كما نشرت الفنانة الإماراتية أحلام على صفحتها: "أتقدم بأحر التعازي إلى الأخت والصديقة نجوى كرم بوفاة والدها اسأل الله له الرحمة ويارب تكون آخر الأحزان. أمين".

ومن الأسماء فدوى الرفاعي:"إادارة وأسرة تحرير مجلة نادين تتقدّم بأحر التعازي بوفاة والد نجمتنا الكبيرة نجوى كرم، ندعو الله أن يكون مثواه الجنة"، وقالت نجمة أراب آيدول سلمى رشيد: "أتوجه بالتعازي لشمسنا نجوى كرم.. البقية بحياتك، الله يرحمه يا رب، وانشاالله آخر أحزانك".

ونشرت سارة فرح على صفحتها: "كبيرتنا الست نجوى كرم قلوبنا معك والله يجعلا آخر الأحزان وانشاله السلام لروح الوالد والله يصبر قلوبكن… سارة فرح"، وأخيرا مقدم البرامج اللبناني الشهير سيرج اسمر: "يا شمس العالم، روح والدك موجودة فيكي، ومحبتنا إلو بتتجسد بمحبتنا إلك، وبقوتك وإيمانك بيبقا دايما موجود وفخور ببنتو".