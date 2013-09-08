الأهلي يفضل ضم المهاجم الذي اختاره الزمالك

القاهرة- في سلسلة جديدة للصراع بين ناديي الأهلي و الزمالك، دخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع عرفة السيد مهاجم الجونة من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

حيث يفاضل محمد يوسف المدير الفني للأهلي بين الثنائي عرفة السيد مهاجم الجونة ومؤمن زكريا مهاجم إنبي لضم أحدهما قبل 15 سبتمبر الحالي حتى يتم قيد مهاجم بالقائمة المحلية لتعويض النقص بالخط الأمامي بعد إعارة محمد ناجي جدو إلى هال سيتي الإنكليزي.

وتنتظر لجنة الكرة بالأهلي القرار الأخير للمدير الفني بشأن اللاعب الذي يريد التعاقد معه حتى يتم التفاوض على الفور مع إدارة نادية لانهاء الصفقة وقيد اللاعب بالقائمة.

وإن كان محمد يوسف قد استقر بشكل كبير على ضم عرفة السيد لكونه يلعب فى مركز المهاجم الصريح رغم أن هناك قناعات كبيرة بإمكانيات مؤمن زكريا، إلا أنه يفضل ضم عرفة السيد، ومن المنتظر أن يبلغ المدير الفني لجنة الكرة بإختياره الأخير من أجل ضم اللاعب بشكل نهائي.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك هو من فكر مسبقاً في التعاقد مع عرفة السيد إلا أن عدم وجود سيولة مالية داخل خزينة النادي أجلت المفاوضات معه، خاصة ان الزمالك كان يرغب في التعاقد معه في اليوم الأخير لموعد غلق باب القيد الإفريقي.

وقد فتح الزمالك باب المفاوضات من جديد مع اللاعب خلال تواجد الفريق في الجونة لأداء مباراة أورلاندو الجنوب أفريقي في البطولة الافريقية، وربما تشهد الفترة القادمة صراعاً جديداً بين القطبين على ضم عرفة السيد.

من ناحية آخرى، انضم الثنائي وائل جمعة وحسام عاشور لاعبا الأهلي لتدريبات الفريق من جديد بعد استبعادهما من معسكر المنتخب المصري مؤخراً، بسبب حصولهما على إنذار، ويخشى الجهاز الفني حصولهما على إنذار ثانٍ الأمر الذي يهدد مشاركتهما في المباراة الفاصلة للصعود للمونديال.

جدير بالذكر أن الأهلي، حصل على راحة سلبية من تدريباته الأحد، بعد الفوز ودياً على بهتيم، على أن يعود لتدريباته الإثنين استعدادًا لمواجهة الزمالك الأحد المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.