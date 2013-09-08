فيتل يفوز بسباق إيطاليا ويعزز صدارته للبطولة

مونزا - فاز الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم وسائق رد بول بسباق إيطاليا ليعزز تصدره لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بفارق 53 نقطة عن الاسباني فرناندو الونسو سائق فيراري الذي حل ثانيا الاحد، وهذا الانتصار السادس في 12 سباقا لفيتل هذا الموسم.

وتفوق بطل العالم في السنوات الثلاث الأخيرة والذي احتفل بفوزه 32 في مسيرته والثالث في حلبة مونزا على باقي المتسابقين بعدما انطلق من المركز الأول وكان أكثر ما يخيفه خلال السباق هو احتمال هطول الأمطار وهو ما لم يحدث ليحقق الفوز وسط صيحات استهجان من مشجعي فيراري.

وأنهى الونسو السباق في مركز الوصيف متأخرا بفارق 5.4 ثانية بينما حل الاسترالي مارك ويبر سائق رد بول الثاني والذي سيترك فورمولا 1 في نهاية الموسم في المركز الثالث في آخر سباق يقام في أوروبا هذا العام ليحرم البرازيلي فيليبي ماسا سائق فيراري من الصعود لمنصة التتويج، وهذا أول ظهور لويبر على منصة التتويج بحلبة مونزا.

ويملك فيتل حاليا 222 نقطة في صدارة ترتيب السائقين ببطولة العالم مقابل 169 لالونسو بينما جمع البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس - الذي فاز بسباق ايطاليا العام الماضي لكنه احتل المركز التاسع - 141 نقطة قبل سبع جولات على النهاية.

وقال فيتل في مقابلة مع جون سوريتس بطل العالم وسائق فيراري السابق عقب صعوده على منصة التتويج "كان سباقا رائعا" وذلك وسط صيحات وصفارات استهجان من جماهير فيراري التي تدفقت على منطقة الصيانة حاملة الأعلام والقمصان الحمراء، وأضاف السائق الألماني الذي تعامل مع مشكلة في الاطارات في الفترة الأولى من السباق ومع مشاكل فنية في اللفات الأخيرة "لكن يمكنك أن تسمع ما هو مختلف (صيحات الاستهجان) عندما لا تفوز هنا بالقميص الأحمر (الخاص بفيراري)"، وتابع "كانت لدينا مشاكل مع صندوق التروس في النهاية إلا أنني كنت على ما يرام لأنني صنعت حاجزا بيني وبين الآخرين وكان انتصارا رائعا".

وحقق فيتل الانتصار الأول في مسيرته على حلبة مونزا مع فريق تورو روسو الإيطالي لكن الاستقبال الذي حظي به الأحد بدا أقل حماسا إذ ظل الونسو نجم الجماهير بلا منازع.

وقال السائق الإسباني الذي بدأ في المركز الخامس خلف ماسا "المركز الثاني ترتيب جيد خاصة في ظل هذا الاحتفال على منصة التتويج والتي تعد أروع الاحتفالات على مدار الموسم. يحدونا الأمل في أن نعود العام المقبل وأن ننتزع المركز الأول"، وأضاف الونسو الذي صعد لمنصة التتويج في مونزا في السنوات الأربع التي شارك فيها مع فيراري "أعتقد أننا قدمنا كل ما بوسع السيارة أن تقدمه".

وأدى السائق البرازيلي ماسا - الذي كان يحتل المركز الثاني في نهاية اللفة الأولى بينما كان الونسو في المركز الرابع - مهمته وترك الونسو يمر بدون أي مشكلة في اللفة الثامنة بمجرد تجاوز السائق الإسباني لويبر بانطلاقة جرئية أدت لاحتكاك عنيف بالجناح الأمامي لسيارة رد بول.

وحل الألماني نيكو هالكنبرج سائق ساوبر في المركز الخامس وجاء مواطنه نيكو روزبرج في المركز السادس مع فريق مرسيدس تلاه الاسترالي دانييل ريتشياردو في المركز السابع مع تورو روسو، واحتل الفرنسي رومان جروجان المركز الثامن مع لوتس وجاء البريطاني جنسون باتون في المركز العاشر لينال نقطة مع مكلارين في الذكرى الخمسين لانشاء الفريق.

وشهدت اللفة الأولى تعرض كيمي رايكونن سائق لوتس لحادث تصادم لينهي ثاني سباق على التوالي بدون حصد نقاط باحتلاله المركز الحادي عشر، وانسحب البريطاني بول دي ريستا من اللفة الأولى عقب حادث تصادم مع جروجان فيما انسحب أيضا الفرنسي جان ايريك فيرن سائق تورو روسو من السباق الذي افتقد للإثارة.