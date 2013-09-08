شيكابالا يتصالح مع ضابط الجيش برعاية طولان

القاهرة – (خاص)

تطورت المشكلة بشدة في الفترة الأخيرة بين محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك وضابط من القوات المسلحة في مطار الغردقة، بعد أن قام الضابط بتحرير محضر بتعرضه للسب والقذف من شيكابالا، وقامت النيابة العسكرية بتقديم طلب لاستدعاء اللاعب والتحقيق معه فى الواقعة.

إلا أن تدخل الكابتن حلمي طولان المدير الفني للزمالك في الأمر حال دون تعرض شيكابالا لمشكلة حيث أجرى العديد من الاتصالات مع قيادات القوات المسلحة من أجل إنهاء الأمر بشكل ودي وهو ما حدث، وقام طولان باستئذان الجهاز الفني للمنتخب في خروج "شيكابالا" من معسكر إعداد المنتخب لمباراة غينيا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014 لإنهاء الأمر بالكامل وإجراء المصالحة ثم إعادته إلى المعسكر بعد التصالح مع الضابط.

وكان شيكابالا قد تعرض لمشادة مع ضابط بالقوات المسلحة فى مطار الغردقة كان يرتدي زياً مدنياً وتطور الأمر داخل المطار حتى إنه تسبب في تأخرإقلاع الطائرة لأكثرمن ساعة، وقام اللاعب بعد وصوله لمطار القاهرة في تحرير محضر بالواقعة بنقطة شرطة المطار، ومن المنتظر أن يتم تنازل الطرفين عن المحاضر الرسمية بعد إنهاء اجراءات التصالح.