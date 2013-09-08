صحف تونسية: خروج منتخب البلاد من تصفيات كأس العالم نكسة

تونس - وصفت الصحف التونسية الصادرة الأحد خروج منتخب بلادها من التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2014 على يد الرأس الأخضر بأنها "نكسة".

وجاء عنوان صحيفة الصباح في مقالها الرئيسي "النكسة" معبراً عن خيبة الأمل بعد ضياع حلم الصعود للدور الأخير من التصفيات رغم أن الفرصة كانت مواتية.

وقالت الصحيفة: "انقاد المنتخب الوطني إلى هزيمة لم تكن متوقعة بالمرة أمام الرأس الاخضر وتعتبر بمثابة النكسة خاصة إنّ كل المؤشرات كانت توحي بالخروج بالتعادل على الأقل".

وأضافت الصحيفة: "لكن خيبة الأمل كانت من الحجم الكبير لينتهي الدرس بهزيمة من الحجم الثقيل".

واعتبرت صحيفة الشروق اليومية خروج منتخب تونس المفاجئ من التصفيات الافريقية بسقوطه على أرضه أمام الرأس الأخضر بأنه "مهزلة".

وعبرت الصحيفة في مقالها الرئيسي بعنوان "المهزلة" عن صدمتها للسقوط المدوي للفريق أمام الرأس الأخضر وضياع حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وقالت الصحيفة: "قبل اللقاء كانت هناك سيناريوهات كثيرة وكان السيناريو الأسوأ بالنسبة لكل التونسيين هو الاكتفاء بالتعادل".

وفي مقال بعنوان "باي باي (وداعاً) البرازيل" وجّهت صحيفة الصريح اليومية انتقادات لاذعة لمنتخب بلادها وحمّلت وزارة الرياضة واتحاد الكرة والجهاز الفني واللاعبين مسؤولية الخروج.

ودفعت هزيمة تونس مدربها نبيل معلول لإعلان استقالته بعدما فشل في تحقيق الهدف من وجوده.