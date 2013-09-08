فحص الـ DNA لمنكرَي الأبوة من أبناء السعوديين المتزوجين الإندونيسيات

السعودية - أقرّت وزارة الداخلية السعودية إرسال بعثات خاصة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا لإجراء اختبار فحص الحمض النووي (DNA) لفحص أبناء الإندونيسيات المتزوجات من سعوديين في حال إنكار ورثة المتوفي السعودي أن له أبناء من زوجة إندونيسية.

وقالت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جاكرتا إن البعثات ستعمل على تسوية أوضاع أبناء الإندونيسيات من سعوديين بشكل رسمي، ليتمكنوا من العودة إلى أراضي المملكة لتسجيلهم في السجلات المدنية.

وتغيب الإحصائيات الرسمية عن أعداد السعوديين المتزوجين من إندونيسيات في حين تشير تقارير إن أعدادهم كبيرة.

وكان مجلس الشورى السعودي وافق نهاية يونيو/حزيران الماضي على تعديلات مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، لموظفي وزارة الخارجية والدفاع والجمارك والطلاب المبتعثين بالزواج من أجانب بإذن من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.

كما تنص تعديلات النظام على تولي المحاكم المختصة عقد أو توثيق أي زواج للسعوديين بغيرهم داخل المملكة، وتتولى ممثليات المملكة ذلك إذا كان العقد خارج المملكة، كما تتوليا التحقق في خلو الراغبين بالزواج من الأمراض الممانعة من ذلك، وآثار المخدرات وعدم وجود سوابق وقيود أمنية.