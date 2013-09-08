معدلات الأمية في فلسطين من أقل المعدلات في العالم

رام الله - (خاص) من محمود الفروخ

أعلنت علا عوض رئيس جهاز الإحصاء الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف الأحد أنه يوجد في فلسطين حوالي 105 ألف أُمّي في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، مشيرة أنه حسب تعريف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) يعرف الشخص الأمّي بأنه هو الشخص الذي لا يستطيع أن يقرأ ويكتب جملة بسيطة عن حياته اليومية.

واستعرضت في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة رام الله أبرز المؤشرات المتعلقة بالأمية في الأراضي الفلسطينية

واعتبرت عوض أن معدلات الأمية في الأراضي الفلسطينية من أقل المعدلات في العالم حيث بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في الأراضي الفلسطينية 4.1%، بواقع 1.8% بين الذكور و6.4% بين الإناث في العام 2012.

وأضافت رئيس الإحصاء الفلسطيني أن عدد الأميين في الأراضي الفلسطينية بلغ 104,487 أمّي في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر في العام 2012، يتوزعون بواقع 71,126 أمّي في الضفة الغربية و33,361 أمّي في قطاع غزة، ويتوزعون حسب الجنس بواقع 23,393 أمّي من بين الذكور و81,094 أمّي من بين الإناث، أما حسب مكان السكن فأنهم يتوزعون بواقع 71,862 أمّي في التجمعات الحضرية و22,041 أمّي في التجمعات الريفية و10,584 أمّي في المخيمات. وبالنسبة لعدد الأميين حسب الفئات العمرية فقد بلغ عددهم في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر 61,058 أمّي بينما بلغ عدد الأمّيين في الفئة العمرية 15- 64 سنة 43,429 أمّي.