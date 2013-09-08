فريق "بساطة" يحارب الإرهاب في سيناء بكليب جديد

القاهرة ــ خاص من أحمد السماحي

قرر الملحن الشاب إيهاب عبدالواحد رئيس فريق "بساطة" محاربة الإرهاب الموجود في سيناء بالذهاب إلى عقر داره، والغناء أمامه، من خلال تصوير أغنيتهم الجديدة التي قام بتلحينها "أجدع ناس فيكي يا مصر" كلمات نصر الدين ناجي، وتوزيع أسامة الهندي هناك.

عبدالواحد الموجود حالياً في سيناء أكد لـ "إرم" أن الغرض من الذهاب إلى بلد الفيروز البحث عن أماكن تصوير مبهرة تصلح لكليبهم الجديد المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة، ومن خلال تصوير الكليب وعرضه على الفضائيات العربية يمكن أن يشجعوا السياحة، التي حدث لها انتكاسة كبيرة خلال فترة تولي جماعة الإخوان المسلمين الحكم.

وأضاف أنه من الأشياء المحزنة التي صادفته في سيناء بسبب إرهاب الجماعات المسلحة عدم وجود أي سائح أجنبي، رغم أن هذا الوقت كان يمثل في الماضي ذروة تواجد السياح الأجانب والعرب، وما أحزنه أكثر عندما ذهب لقرية "بساطة" التي أخذوا اسم فريقهم منها، ووجدها خاوية وفقدت جمالها وبهجتها.

وأعرب الملحن الشاب عن سعادته البالغة "بالديو" الوطني الذي لحنه مؤخراً لأصالة وحسام حبيب تحت عنوان "بلدي"، والذي حقق نجاحاً كبيراً عند عرضه، وعلى مواقع تحميل الأغاني.

وصرّح أنه انتهى من ألحان كثيرة لعدد كبير من المطربيين والمطربات منهم شيرين عبدالوهاب التي لحن لها أغنيتين، وحسام حبيب خمس أغنيات، ولحن واحد لمحمد محيي، وثلاث أغنيات لأنغام، ويعقد حالياً جلسات عمل مع حماقي لتجهيز أغنيات لألبومه الجديد.

جدير بالذكر أنّ فريق "بساطة" يتكون من إيهاب عبدالواحد ملحن ومغني وعازف جيتار، ماريز مغنية وعازفة جيتار، إيهاب سميرعازف شيللو، أمير سميرعازف كمان و موزع، رائد سيكا عازف إيقاعات، مايكل فؤاد عازف قانون.