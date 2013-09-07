السيسي لـ"هيجل": نرفض توجية أي ضربة عسكرية إلى سوريا

القاهرة – (خاص) من شوقي عصام

أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري القائد العام للقوات المسلحة النائب الأول لرئيس الوزراء رفضه لتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، موضحاً ذلك لوزير الدفاع الأمريكي، تشاك هيجل، خلال اتصال هاتفي.

وقال السيسي في المكالمة التي دارت مع نظيره الأمريكي إنّ الحل السياسي السلمي هو الأفضل لتجنب دخول المنطقة في صراع لا يعرف مداه وليس في المنطقة فقط ولكن في العالم ككل، مشيراً إلى أن موقف مصر قائم على التفهم لأبعاد الأمن العربي والإقليمي والدولي، مشدداً على أفضلية الحل السياسي.

وقد عبر هيجل عن تفهمه للموقف المصري بشكل تام، وتقديره لوجهة نظر السيسي، خاصة أن سبب الخلاف بين المؤسسة العسكرية والرئيس المعزول محمد مرسي هو إعلان الجهاد في سوريا وإقحام الجيش المصري في هذا الشأن، لا سيّما أنّ دعم مرسي للمعارضة السورية كان قائماً على أيديولوجية دينية، حيث أنّ قوام الجيش السوري الحر يتكون من تيارات متشددة ومتطرفة.