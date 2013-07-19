طبق اليوم: فتة اللحم

إرم - (خاص) من سماح المغوش
اخترنا لكم في اليوم العاشر من الشهر الكريم طبق فتة باللحم نتمنى أن ينال اعجابكم صوماً مقبولا وافطارا شهياً.
المقادير:
- تقريباً كيلو لحم مقطع شرائح.
- بصلتين صغار مقطعة شرائح.
- 1 طماطم مقطعة مكعبات.
- علبة لبن زبادي.
- فصين ثوم.
- ملي اليد بقدونس وكم ورقة نعناع مقطعة.
- خبز عربي مقطع مثلثاث ومقلي بالزيت.
- ملح + فلفل اسود + قرفه مطحونه + زنجبيل مطحون + ملعقة ماجي أبيض
- تمر هندي منقوع في ماء ساخن.
- ملعقة صويا صوص.
- ملعقة صلصة طماطم.
طريقة التحضير:
- اسلقي اللحم في ماء مغلي لمدة نصف ساعة تقريباً، ثم اقلي البصل وأضيفي له فص ثوم مفروم.
- أضيفي على البصل والثوم اللحم والطماطم المقطعة وحركي، ثم أضيفي صلصة الطماطم وماء التمر الهندي (تقريباً نصف كوب).
- ضعي الملح والفلفل الأسود والقرفة والماجي الأبيض.
- اخلطي لبن الزبادي مع فص ثوم صغير مضاف إليهما رشة ملح وملعقتين عصير ليمون.
- حضري صحن التقديم، كسري فيه الخبز المقلي ثم ضعي اللحم فوقه، وأضيفي إليهم صوص الزبادي، وفي الختام زيني الطبق بالبقدونس والنعناع المقطع.