طبق اليوم: فتة اللحم

طبق اليوم: فتة اللحم

مطبخ إرم يقدم لكم يومياً طيلة أيام الشهر المبارك وصفات طعام لأشهر "الشيفات" في الوطن العربي بطريقة سهلة ومميزة.

مطبخ إرم يقدم لكم يومياً طيلة أيام الشهر المبارك وصفات طعام لأشهر "الشيفات" في الوطن العربي بطريقة سهلة ومميزة.

إرم - (خاص) من سماح المغوش

 

اخترنا لكم في اليوم العاشر من الشهر الكريم طبق فتة باللحم نتمنى أن ينال اعجابكم صوماً مقبولا وافطارا شهياً.

 

المقادير: 

 

- تقريباً كيلو لحم مقطع شرائح.

- بصلتين صغار مقطعة شرائح.

- 1 طماطم مقطعة مكعبات.

- علبة لبن زبادي. 

- فصين ثوم. 

- ملي اليد بقدونس وكم ورقة نعناع مقطعة. 

- خبز عربي مقطع مثلثاث ومقلي بالزيت. 

- ملح + فلفل اسود + قرفه مطحونه + زنجبيل مطحون + ملعقة ماجي أبيض

- تمر هندي منقوع في ماء ساخن.

- ملعقة صويا صوص.

- ملعقة صلصة طماطم.

 

طريقة التحضير: 

 

- اسلقي اللحم في ماء مغلي لمدة نصف ساعة تقريباً، ثم اقلي البصل وأضيفي له فص ثوم مفروم.

- أضيفي على البصل والثوم اللحم والطماطم المقطعة وحركي، ثم أضيفي صلصة الطماطم وماء التمر الهندي (تقريباً نصف كوب).

- ضعي الملح والفلفل الأسود والقرفة والماجي الأبيض.

- اخلطي لبن الزبادي مع فص ثوم صغير مضاف إليهما رشة ملح وملعقتين عصير ليمون.

- حضري صحن التقديم، كسري فيه الخبز المقلي ثم ضعي اللحم فوقه، وأضيفي إليهم صوص الزبادي، وفي الختام زيني الطبق بالبقدونس والنعناع المقطع.

 

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