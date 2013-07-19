طبق اليوم: فتة اللحم

إرم - (خاص) من سماح المغوش

اخترنا لكم في اليوم العاشر من الشهر الكريم طبق فتة باللحم نتمنى أن ينال اعجابكم صوماً مقبولا وافطارا شهياً.

المقادير:

- تقريباً كيلو لحم مقطع شرائح.

- بصلتين صغار مقطعة شرائح.

- 1 طماطم مقطعة مكعبات.

- علبة لبن زبادي.

- فصين ثوم.

- ملي اليد بقدونس وكم ورقة نعناع مقطعة.

- خبز عربي مقطع مثلثاث ومقلي بالزيت.

- ملح + فلفل اسود + قرفه مطحونه + زنجبيل مطحون + ملعقة ماجي أبيض

- تمر هندي منقوع في ماء ساخن.

- ملعقة صويا صوص.

- ملعقة صلصة طماطم.

طريقة التحضير:

- اسلقي اللحم في ماء مغلي لمدة نصف ساعة تقريباً، ثم اقلي البصل وأضيفي له فص ثوم مفروم.

- أضيفي على البصل والثوم اللحم والطماطم المقطعة وحركي، ثم أضيفي صلصة الطماطم وماء التمر الهندي (تقريباً نصف كوب).

- ضعي الملح والفلفل الأسود والقرفة والماجي الأبيض.

- اخلطي لبن الزبادي مع فص ثوم صغير مضاف إليهما رشة ملح وملعقتين عصير ليمون.

- حضري صحن التقديم، كسري فيه الخبز المقلي ثم ضعي اللحم فوقه، وأضيفي إليهم صوص الزبادي، وفي الختام زيني الطبق بالبقدونس والنعناع المقطع.