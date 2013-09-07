اليمن: عبوة ناسفة تنفجر بانتحاري وتحوله إلى أشلاء

صنعاء- (خاص) من أحمد الصباحي

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء انفجاراً هائلاً، وقال شاهد عيان لــ"إرم": "الانفجار ناتج عن شخص حاول تفخيخ سيارة فانفجرت العبوة الناسفة به وقطعته إلى أشلاء".

وأضاف شاهد عيان: "لاحظنا بقايا جثة الرجل، مع تضرر سيارة كانت بجوار الانفجار".

وقالت رئيسة منظمة الفضول: "الانفجار حصل عند منزل ضابط في الفرقة الأولى مدرع والذي قتل في الثورة الشعبية ويدعى خالد حسان، وكان من أوائل الناشطين في الجيش المناصر للثورة الشعبية".

وقال شاهد عيان آخر لــ"إرم": "إنّ شخصاً يعتقد أنه كان يحاول زرع قنبلة أو عبوة ناسفة في سيارة يعتقد أنها لضابط في الأمن السياسي، إلا أن العبوة انفجرت به".

وقد هرعت أجهزة الأمن والإسعاف إلى مكان الحادث، وتقوم حالياً بفحص الأدلة، ولم تستطع "إرم" أن يحصل على المزيد من المعلومات بسبب منع أجهزة الأمن الاقتراب من مكان الحادث.