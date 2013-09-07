مباحثات مصرية سعودية في مجال الاتصالات

القاهرة – (خاص) من محمد عز الدين

يبدأ غداً المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري زيارة إلى المملكة العربية السعودية تستمر يومين (8 – 9 سبتمبر الجاري) على رأس وفد وزاري رفيع المستوى من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لعقد مباحثات ثنائية بين البلدين تناقش توسيع أطر التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

وقال المهندس عاطف حلمي أنه من المقرر أن تتناول المباحثات بعض الموضوعات التي نوقشت في مؤتمر وزراء الاتصالات العرب في شهر مارس/آذار الماضي.

كما سيتم تناول موضوعات كثيرة على الأجندة المشتركة بداية من التعاون على مستوى الحكومتين والتعاون بين بعض المؤسسات في الدولتين مثل: جهاز تنظيم الاتصالات في كلا البلدين، ومؤسسات الاتصالات المتمثلة في شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" والشركة المصرية للاتصالات، وكذا هيئتي البريد على كل جانب.

وهناك أيضاً بعض الموضوعات المشتركة الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، والمناطق التكنولوجية، وكذلك الموضوعات الخاصة بالمحتوى العربي على الإنترنت، ومجالات التوقيع الالكتروني.

هذا بالإضافة إلى نشاط الوفد المصري في هذه الزيارة من منظمات العمل المدني، وبالتالي سيكون هناك لقاء مع غرفة تجارة الرياض، وهي غرفة فعالة وكبيرة وتغطي أنشطة كثيرة، من أجل الاتفاق على الزيارة المقبلة للمملكة لدعم التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

ومن المقرر أن يعقد اجتماعاً موسعاً يضم وفدا البلدين برئاسة المهندس محمد جميل الملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتم خلاله استعراض خطط الاعمال وأهم ملامح النجاح التي يتميز بها كل قطاع في كل من مصر والمملكة العربية السعودية مثل: القيمة التنافسية لقطاع الاتصالات المصري، وبرنامج التعاملات الالكترونية السعودي، وإمكانيات المركز الوطني للتصديق الالكتروني في المملكة، ومركز تميز التوقيع الالكتروني وتأمين المعاملات في مصر.

ومن المنتظر عقد لقاءات أخرى بين الجانبين يتم خلالها بحث سبل تشجيع صناعة مراكز الاتصال بين البلدين (call centers)، وتشجيع الاستثمارات السعودية في مجالات القرى الذكية والمناطق التكنولوجية خاصة منطقة المعادي، وتبادل الخبرات في هذا الشأن على المستوى الإقليمي.

كما يتضمن جدول الأعمال زيارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وزيارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيارة لشركة الاتصالات السعودية، واجتماع مع شركة "موبيلي" ، وآخر مع الغرفة التجارية بالرياض.