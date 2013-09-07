صحفي كتلاني يطالب فالديز بمغادرة المنتخب

مدريد – (خاص) من نورالدين ميفراني

قال الصحفي الكتلاني لويس ماسكارو في حوار مع جريدة "سبور" إنّ مدرب المنتخب فيسانتي ديل بوسكي يهين الحارس فيكتور فالديز حين يقرر عدم إشراكه كأساسي في اللقاء أمام فيلندا و مفضلا الاعتماد على إيكر كاسياس.

ولم يكن الصحفي ماسكارو وحيداً في الهجوم على ديل بوسكي بل ساندته كل وسائل الإعلام الكتلانية التي ترى أن حارس برشلونة فيكتور فالديز هو الأحق بالرسمية في ظل تألقه وجلوس العميد والقديس إيكر كاسياس في الاحتياط بديلاً لديغو لوبيز في ريال مدريد.

وقرر ديل بوسكي في خطوة اعتبرت مفاجئة الاعتماد على كاسياس كرسمي أمام فيلندا في تصفيات كأس العالم رغم كون كل المؤشرات كانت توحي عكس ذلك، لكن المدرب السابق لريال مدريد أكد في أكثر من حوار ثقته الكبيرة في العميد وأحسن حارس في العالم في الخمس سنوات الأخيرة وطالب الجميع بدعمه ومساندته في الوضعية الصعبة التي يمر بها.

ولن يكون فالديز الضحية الوحيدة في اللقاء فزميل كاسياس في ريال مدريد ألفارو ألبيلوا ترك مكانه الرسمي في المنتخب للوافد الجديد كوكي على الجهة اليمنى من الدفاع.