الوطن السعودية: مصر.. انتحار الإسلام السياسي

الرياض - قالت صحيفة الوطن السعودية في افتتاحيتها إن محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري ستشكل منعطفاً بالغ الأهمية، يحتم على المصريين بأطيافهم وأحزابهم كافة الوقوف بحزم ضد ثقافة الاغتيال والعنف، أياً كانت أسبابها أو دوافعها.

وقالت الصحيفة السعودية: "ربما كان هذا العمل الإرهابي فردياً، ولكن الدلائل ترجح عكس ذلك، وهو الأسوأ في هذا الأمر، أي إن كانت هذه العملية سياسية كما يتوقع الكثيرون، ومن تيارات عرفت بتطرفها وانتهاجها العنف سابقاً، وهو ما ستبينه التحقيقات لاحقا؟".

وأضافت: فإن ذلك يعني أمرين: الأول، أن تيارات الإرهاب التي دبرت العملية أعلنت فشلها على الأرض، وهي في مرحلة الانتحار السياسي، والأمر الآخر، أن مواجهة هذه التيارات ينبغي أن تكون حاسمة في هذه المرحلة من تاريخ مصر، وألا تقتصر على أجهزة الأمن المصرية، بل ينبغي على النخب المصرية كافة من علماء ومفكرين وإعلاميين، أن يقوموا بدورهم في إحداث القطيعة مع ثقافة الإرهاب والقلة القليلة ممن يمثلها في مصر.