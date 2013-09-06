ديوكوفيتش يتأهل وخروج موراي في بطولة أمريكا للتنس

واشنطن - صعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول للدور قبل النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الخميس.

ففي دور الثمانية لمنافسات فردي الرجال بآخر البطولات الأربع الكبرى لهذا العام تغلبت ديوكوفيتش على الروسي ميخائيل يوجني المصنف 21 بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و6-2 و3-6 و6-0.

وسيلعب ديوكوفيتش في قبل النهائي مع المصنف التاسع السويسري ستانيسلاس فافرينكا الذي تغلب على البريطاني آندي موراي المصنف الثالث والمدافع عن اللقب 6-4 و6-3 و6-2 في دور الثمانية اليوم الخميس.

وهذه ثاني هزيمة لموراي المصنف الثالث أمام فافرينكا هذا العام بعد أن خسر أمامه على الأرضية الرملية في دور الستة عشر لبطولة مونت كارلو للأساتذة في ابريل نيسان الماضي.