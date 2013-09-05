دول بريكس تسعى لتحقيق الاستقرار في أسواق الصرف

سان بطرسبرغ- قالت الصين وروسيا، الخميس، إن مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة ستقدم 100 مليار دولار لصندوق يسعى لتحقيق الاستقرار في أسواق الصرف التي تأثرت سلبا بقرار متوقع لتقليص التحفيز النقدي الأميركي.

وستسهم الصين صاحبة أكبر احتياطيات أجنبية في العالم بأكبر حصة، والمبلغ سيكون أقل من 240 مليار دولار كانت متوقعة في الأساس، فيما أشار مسؤولون إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل بدء تفعيل الصندوق.

كان الدولار الذي غذى انخفاضه طفرة في دول بريكس- البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - خلال العقد الماضي قد ارتفع منذ حذر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بن برنانكي في أيار/ مايو من تقليص برنامج أميركي لشراء السندات.

وقال نائب وزير المالية الصيني تشو غوانغ ياو في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجموعة العشرين في سان بطرسبرغ بروسيا: "المبلغ المخصص لصندوق الاحتياطات 100 مليار دولار وستتحمل الصين نصيب الأسد".

وقال كل من تشو ونظيره الروسي سيرجي ستورتشاك إن هناك حاجة للاتفاق على التفاصيل وأشارا إلى أن هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه فيما يتعلق بصندوق الاحتياطيات.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حجم الصندوق خلال اجتماع لزعماء بريكس قبل قمة العشرين في وقت لاحق اليوم لبحث أوضاع الاقتصاد العالمي.